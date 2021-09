Amira Abed, une pépite de la musique sénégalaise

Elle fait partie des pépites du showbiz sénégalais. La jeune chanteuse s’est fait connaître au grand public grâce à son tube « Chérie coco » du chanteur Pape Djiby Ba, un tube et culte du Star Band de Dakar qui a bercé toute une génération.

Née au Sénégal et d’origine libanaise, Amira Abed est passionnée de musique depuis sa tendre enfance. A 21 ans, cette jeune fille a le don de bercer les mélomanes. Ayant commencé à chantonner à l’âge de quatre ans, c’est en interprétant la chanson Chérie Coco que la pépite s’est révélée au grand public sénégalais.

Une fois de plus Amira fait parler d’elle. En collaboration avec l’artiste Jahman du groupe Express, les deux chanteurs ont repris le tube et disque d’or « Seven second » 1994 de Youssou Ndour et de la suédoise Néné Néné Cherry. La chanson a connu un grand succès. Amira et Jahman appartiennent au même label « Hoside Studios »

Un an après la sortie de ‘Chérie Coco’ en 2020, Amira revient cette année avec ‘Bouko Faté’ une œuvre RNB qui fait déjà sensation. Cette sensation plusieurs mélomanes sénégalais l’ont approuvé en découvrant le tout nouveau single de la pépite Amira, une des étoiles montantes de la scène pop musique sénégalaise.

Cheikh COKA