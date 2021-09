Dieyla : Pleins feux sur la petite Linguère de la banlieue à la voix veloutée

Dieyla Gueye est une chanteuse célèbre, une des nouvelles révélations de la musique Sénégalaise. Elle s’est fait rapidement remarquer par les médias après son passage dans l’émission Sén P’tit Galé sur TFM en associant un univers urbain et des textes qui célèbrent l’amour.

La jeune chanteuse qui s’est invitée depuis quelques années dans les playists de nombreux sénégalais, ne cesse de démontrer qu’il va falloir compter sur elle dans les années à venir. Pleins feux sur Dieyla, la petite Linguère de la banlieue à la voix veloutée et à l’avenir prometteur.

Investie dans l’écriture de ses paroles et dans l’interprétation de ces chansons, c’est aussi en tant que passionnée de musique et de l’audiovisuel que la jeune chanteuse réalise elle-même ses clips. Associée à un genre musical particulier, c’est dans son titre ‘Damél’ qu’elle a gagné la confiance du grand public sénégalais en 2019 et ‘Mangui Bakh’ son deuxième single sorti en 2021 est en train de faire un carton.

Cheikh COKA