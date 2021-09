Maty Diouf : La petite fille d’Abdou Diouf, une sulfureuse business woman

Ex top model et présentatrice télé très reconnue, Maty Diouf a fait ses armes à Milan en Italie. Plusieurs années après, elle décidé de revenir au bercail pour investir dans la mode. Un filon, qui comme le mannequinat, ne semblait pas être fait pour elle.

La raison est toute simple, Maty est l’une des petites filles de l’ancien président de la République Abdou Diouf et ex Secrétaire général de la Francophonie. Un statut pour le moins avantageux qu’elle a tout même refusé d’exploiter. Réussir elle-même, la jeune femme en a fait son crédo.

L’ex mannequin devenue modèle et créatrice a eu l’honneur de faire la couverture du prestigieux magazine AMINA avec ses créations « Maty’s » très raffinées et originales qu’on peut également scruter sur sa page Instagram. Pour cette occasion la sublime a fait appel à la très professionnelle Mamy Ndour qui lui a fait un maquillage perfecto. Une fierté pour la mode sénégalaise.

Depuis qu’elle s’est installée définitivement au Sénégal avec à la clé une boutique de prêt-à-porter signée « Maty’s » qui fait sa fierté, la petite fille l’ancien président Abdou Diouf rasait les murs. La belle Maty cultivait la discrétion et restait invisible dans les endroits huppés de Dakar. Pour prendre de la hauteur ou éviter d’être le sujet des ragots, la jeune styliste s’est réservée à son clan privé, évitant de s’exposer au grand public.

Quelques années après le lancement de son joli business, la business woman qui développe aussi de nouveaux projets professionnels est très appréciée par la gent féminine pour son professionnalisme et son savoir-faire. La belle sénégalaise a changé d’attitude et le moins qu’on puisse dire et que la beauté fatale a décidé de se faire connaitre par ses compatriotes sénégalais.

Cheikh COKA