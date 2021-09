Diarra Sylla topless : Découvrez ses photos explosives

La chanteuse Mame Diarra Sylla a encore créé le buzz en s’affichant plus sexy et sensuelle que jamais sur Instagram. On vous dévoile les coulisses hots de son shooting sexy.

Mais qui a arrêtera Diarra Sylla ? Alors qu’on croyait que l’ex starlette de Sen P’tit Gallé s’en est calmée, il n’en est rien. En effet l’ex membre du groupe Now United s’est encore fait parler d’elle et revient à l’attaque dans la sexy game en posant de manière aguicheuse et sensuelle en s’habillant en tenue d’Adam et Eve. Topless comme si elle prenait une douche

Comme son habitude, la chanteuse qui est devenue top model semble plus déterminée que jamais pour des shootings sulfureux, en postant ses clichés inédits et laisse peu de place à l’imagination. On peut voir une Diarra sans gêne ni complexe se poser en tenue d’Adam dans une pièce soft avec une lumière tamisée. Chassez le naturel il revient au galop. Et pour Diarra, la provoc c’est comme l’oxygène : vitale

La jeune chanteuse qui a embrassé une carrière internationale montre qu’elle a grandi et elle ne cesse de le prouver depuis La Californie loin de Sunugaal. L’ex starlette de Sen P’tit Gallé est devenue une vraie femme fatale, une femme magnifique qui poussé formes. La jeune bimbo sénégalaise ne manque jamais l’occasion de montrer à ses followers à quel point elle peut être sensuelle et hot.

Cheikh COKA