Adja Ngoye Fall, la reine de l’or : “Tels sont les désirs de mon époux”

Adja Fall a encore tapé fort lors du Magal de Touba 2021. Surnommée la reine de l’or, la charmante femme fait parler d’elle en ce moment sur les réseaux sociaux à travers des clichés d’elle ou elle est parée de bijoux en or, suscitant assez de commentaires de la part des internautes.

De son vrai nom Adja Ngoye Fall, épouse de Askia Touré est une beauté d’une beauté incomparable. Une beauté que la charmante femme sait mettre en valeur. Tout ce qui l’intéresse c’est de répondre de la plus belle des manières, c’est-à-dire se faire belle pour satisfaire les désirs de son époux. « Tels sont les désirs de mon époux », dixit Adja

Une déclaration que des personnes ont trouvé trop exagérée de la jolie femme qui fait actuellement le buzz sur la toile. Si certains ont apprécié le très joli sourire de la dame avec les dents de bonheur ou « sacré yalla », d’autres estiment que la sublime Adja Nogoye serait à la recherche du buzz pour faire parler d’elle comme d’habitude.

« Porter des millions de bijoux en or sur son corps, n’est pas forcément signe de richesse ou de bonheur. Alors pourquoi venir s’exposer sur les réseaux sociaux ainsi ? », s’interroge un internaute. En tout cas une chose est sure, notre Adja Fall n’a pas fait dans la dentelle, bijoux en or n’est pas bijoux, de la tête en passant par les bras jusqu’aux pieds.

Cheikh COKA