Dalanda : Très sublime, l’actrice de MDHM fait sensation

Dalanda l’actrice de la série Maitresse d’un homme marié ne cesse d’éblouir les internautes en postant de très belles photos sur les réseaux sociaux. Jessica Gomez de son vrai nom incarne la classe à l’état pur.

Si récemment la jeune femme dont les téléspectateurs sont tombés sous le charme, a mis tout le monde d’accord à chaque apparition sur le petit écran, elle a encore fait fort pour le plaisir de nos yeux. En effet l’une des actrices en vogue de la série produite par Marodi vient de dévoiler de nouveaux clichés d’elle sur Instagram.

Et pour étaler sa classe aux internautes, Dalanda qui adore faire des shootings photos, parait plus séduisante que jamais. Que ce soit en pantalon, en robe ou en corsage, tout semble lui ravir et la belle actrice s’affiche toujours sublime.

Comme nous l’avons tous remarqué, Jessica Gomez est l’une des révélations du cinéma sénégalais qui s’évertue à se frayer un chemin dans le 7e art. Depuis sa première apparition dans la série à succès Maitresse d’un homme marié, la jeune actrice ne cesse d’attirer l’attention des téléspectateurs aussi bien sur le petit écran que sur les réseaux sociaux.

L’actrice a encore du chemin à faire et beaucoup de réalisations devant elle. En parlant de son jardin secret, l’actrice n’a pas encore révéler son prince charmant ou du moins le montrer au monde. Elle pourrait sortir avec quelqu’un en secret, mais nous supposons qu’elle est célibataire jusqu’à ce qu’elle confirme elle-même son statut. Etant jeune et belle, c’est tout à fait normal pour les hommes à faire constamment des avances à Dalanda.

Cheikh COKA