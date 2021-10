GuiGui : Attention la chanteuse sort l’artillerie lourde ! (Photos)

Elle fait partie du cercle restreint des starlettes de la musique sénégalaise qui secouent les réseaux sociaux. Son principal atout : ses formes généreuses. Guigui a confiance en sa beauté et à son corps de rêve et la chanteuse assume sans complexe ses rondeurs.

La jeune célébrité au sommet de son art ne passe jamais inaperçue. Longtemps adepte des régimes, elle est aujourd’hui en phase avec sa silhouette généreuse qu’elle n’hésite pas à mouler dans des tenues extraordinaires. On peut le dire, Guigui saitfaire parler d’elle. La chanteuse qui ne quitte jamais les tenues sexy lors des spectacles son et lumières, n’a aucun problème à assumer ses rondeurs et elle nous le prouve sans cesse. Guigui aime mettre sa poitrine généreuse en valeur et n’hésite pas à le montrer aux photographes.

Femme fatale de la série « Lemzo Chérie » dans laquelle elle assume ses formes voluptueuses moulées dans tenues tradi-modernes, la chanteuse devenue actrice est consciente de son corps digne d’une pine up. « J’assume ma grosse poitrine et mes formes pulpeuses. J’adore porter des tenues ajustées qui mettent en valeur ma silhouette appétissant, désireuse et sulfureuse », a-t-elle laissé entendre.

Des spectacles aux plateaux télé, la jeune femme se sent bien dans ses talons comme dans ses baskets et malgré certaines critiques, la chanteuse rayonne. Guigui est sans contexte une adepte des réseaux sociaux. Et son fonds de commerce ? Sa musique bien sûr, mais avant tout, ses formes. Aujourd’hui, la star assume plus que jamais ses formes et les met à l’honneur à chacune de ses apparitions dans des tenues de scène savamment choisies.

Cheikh COKA