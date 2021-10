Valérie Gaëlle Faye : Une animatrice, Actrice et communicante pétrie de talent

Valérie Gaëlle Faye, sénégalaise de naissance, est une diplômée en communication. Elle a, dès son très jeune âge, été passionnée par la télévision et le cinéma. C’est ainsi qu’elle va très vite quelques apparitions sur la DTV en qualité de présentatrice d’une émission musicale.

A chaque apparition sur le petit écran comme sur les réseaux sociaux, Valérie met tout le monde d’accord. Très active sur les réseaux sociaux, la beauté sénégalaise fait le bonheur de ses milliers de fans. Avec elle, ses followers n’ont pas le temps de s’ennuyer. Ils suivent l’activité de leur idole avec la plus grande attention au quotidien, en quête de nouvelles pépites.

Charmante, jeune et intelligente, Valérie a plusieurs casquettes : animatrice, actrice et directrice d’agence. CEO et fondatrice du complexe GlambyGaelle, elle est au top de sa forme et tout semble rouler dans la vie de la business woman. Jonglant parfaitement avec son statut de présentatrice télé et de patron d’entreprise, la jeune femme est ce qu’on pourrait appeler une lionne.

Mais la carrière de l’une des plus belles présentatrices de DTV aurait pu prendre une autre tournure. Actrice également, Valérie a dû un moment faire la part des choses pour se consacrer à ses études en communication et reléguer au second plan sa passion et son amour pour la télévision. Mais la belle sénégalaise en renait de ses cendres

Ceux qui suivent la série « Idole » ne diront pas le contraire. Dans cette série, la belle Gaëlle interprète avec tact, pugnacité et fermeté, le rôle de la veuve noire qui ne cherche qu’à venger la mort la mort de son époux qui travaillait dans le gouvernement.

Cheikh COKA