Diaratou Sow : Une jeune actrice, ravissante et glamour à souhait (Photos)

Diariatou Sow est une actrice à la beauté dégoulinante. Elle s’est révélée sur le petit écran grâce à des films made in Sénégal. Cette magnifique femme a un corps parfaitement sculpté et un visage immensément attrayant et fait chavirer le cœur de beaucoup de téléspectateurs.

En effet c’est dans la série à succès ‘’Golden’’ que l’on a vu la belle actrice dans un véritable rôle. Dans cette série, Diariatou interprète le personnage de Oumy, la fille de Fadel, plus grand ennemi de la famille Gaye. Hormis cette série, on revoit Dariatou Sow dans Karma, une autre série télévisée sénégalaise. Ce rôle a été pour elle une grande percée dans sa carrière.

Diariatou Sow a l’air modeste mais très talentueuse et habile dans l’art d’interprétation d’actrice. Elle est considérée comme l’une des plus actrices sénégalaises et soucieuses des affaires qui a donné de nombreuses leçons de vie à travers les rôles qu’elle a joués dans les séries Golden et Karma. En plus d’être actrice, la jeune femme est mannequin et model photo très convoitée par des marques de vêtements et de produits de beauté. La partie la plus attrayante de Diariatou Sow, à part son corps de rêve, c’est son visage d’ange.

Depuis ses premiers pas dans le cinéma, la jeune actrice ne cesse de prendre avec une fan base qui connait une monté en puissance. Très active sur les réseaux sociaux, Diary est très suivie sur Instagram et se fait de plus en plus de followers. Grace à ses looks radieux et sa beauté naturelle, la charmante actrice a prouvé à quel point elle maitrise parfaitement le sens du style. Pourvue d’une silhouette fluette et d’un visage de poupée, la belle sénégalaise ne laisse personne indifférent.







Cheikh Coka