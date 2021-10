Mbeugué Fall présente son nouveau single “Yaa Ngi Gaañ” accompagné d’un clip

Mbeugué sort enfin son nouveau single. Dans cette chanson intitulé “Yaa Ngi Gaañ”,déjà disponible sur Youtube, la chanteuse met en valeur la femme africaine.Mbeugué Ndiaye Fall de son vrai nom, est une passionnée de musique. La chanteuse est née à Mbour, au Sénégal.

Sa carrière musicale a démarré lors de la troisième édition de Sen P’tit Gallé (The voice kid version sénégalaise). Très vite, elle s’est imposée en remportant l’édition 2013. Mbeugué fait partie de la compilation Allstars et a participé dans tous les singles et albums du groupe. Sa musique est influencée par les stars planétaires à savoir Byoncé, Céline Dion, la star sénégalaise Viviane Chidid entre autres. Coumba Gawlo Seck demeure son idole.

Avec sa participation en 2016 au festival IFLC (International Festival of Language and Culture), la jeune chanteuse a pu voyager un peu partout dans le monde pour faire valoir ses talents d’artiste notamment en Roumanie, en Belgique, au Kazakhstan et en Allemagne. Mbeugué chante en français, en anglais, en wolof, en turc et en kazakh. Ce qui démontre sa dimension d’artiste.

Quand Mbeugué chante, on a l’impression que c’est l major qui chante, c’est l’expérience qui s’exprime, c’est la voix parfaite qui a enfin trouvé son auteur et le talent se rangea de son côté. Toujours aussi belle et éblouissante quand elle chante tous se mettent en écoute tellement que sa maturité et sa voix sont toujours au rendez-vous.

La jeune interprète de de ‘’YAA NGI GAAGN ‘’ poursuit actuellement ses études supérieures en management et gestion des entreprises.

Cheikh COKA