Sokhna Aidara : Comment la charmante épouse occupe l’esprit de Waly Seck

Waly Seck a beau être un enfant chouchou de la musique sénégalaise, il reste un homme amoureux. Le célèbre chanteur vit une belle histoire d’amour avec sa tendre épouse Sokhna Aidara dont il est raide dingue. Zoom sur leur idylle qui inspire tant.

Depuis quelques années, Waly Seck règne en grand maitre au sommet des hits clubs. L’enfant héritier de feu Papa Thione est connu pour son habillement tendance qui influence la dernière génération mais surtout pour sa musique qui fait l’unanimité à Sunugaal. Le jeune est complètement amoureux de Sokhna Aidara, la seule qui compte à ses yeux.

Waly Seck, très discret au début sur sa vie personnelle, n’hésite plus à montrer le visage de sa charmante épouse lors de ses shows au Penc Mi. Un jeune couple qui a traversé de dures épreuves ensemble, mais qui est toujours resté soudé. La jeune femme qui a fait ses débuts remarquables dans le mannequinat, file le parfait amour dans les bras de Waly Seck, qui n’hésite pas à lui chanter devant le public.

Parfois mise à l’écart pour protéger son anonymat, Sokhna Aidara n’a pourtant jamais quitté l’esprit de son mari. Comme tout artiste, l’inspiration doit venir pour écrire des albums et chansons. Certaines fois, Waly parle de ce qu’il a vécu, de son passé ou de ses doutes. Avec ses chansons, le chanteur se livre facilement à son public. Une façon pour lui d’exprimer son ressenti sur de nombreuses choses. Plus d’une fois ; Waly a d’ailleurs parlé de sa relation avec sa femme. Cette dernière qui occupe à plein temps l’esprit du jeune homme. Plusieurs morceaux lui sont dédiés.

Depuis plusieurs années le couple a su surmonter les aléas de la vie de couple. Aujourd’hui Waly Seck et Sokhna Aidara semblent plus heureux que jamais. Après avoir mis un certain temps à dévoiler qui était vraiment à son public, le voilà maintenant et prêt à tout pour rendre heureuse la femme de sa vie, qu’importe l’avis des autres.

Cheikh COKA