Décès de Myriam Ndior : Rendons hommage à cette merveilleuse actrice

L’actrice du cinéma sénégalais Myriam Ndior, l’une des vedettes de la série Idoles est décédée dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre 2021

Myraim Ndior, une actrice de renommée internationale qui a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma Sénégalais et Africain de par sa passion et son dévouement. Tata Myriam comme elle aimait se faire appeler par la jeune génération est l’incarnation du professionnalisme. Décrite comme une femme tout terrain, styliste, restauratrice, actrice et productrice, Maman Myriam jouait dans la série à succès Virginie. Avant cette dernière, elle avait joué dans plusieurs dans plusieurs séries dont « Belle Mère », « Ma Grande famille », « Idoles » qui l’avait révélée au grand public sénégalais

Ainsi les premiers hommages sont venus de sa famille, de ses proches, de ses fans et des maisons de production à l’instar de Marodi, Even Prod et quelques influenceurs sur les réseaux sociaux. A commencer par Even Prod à travers la série Idole qui l’a révélée aux téléspectateurs sénégalais : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Myriam. Nous garderons le souvenir d’une dame au grand cœur, généreuse et pleine de vie. Elle nous aura marqué par son professionnalisme tout au long de nos collaborations. Nos pensées vont à sa famille à qui nous présentons nos condoléances les plus attristées. »

Aussi Marodi, producteur de la série Virginie ou elle jouait le rôle de Tata Myriam lui a rendu hommage : « Une grande actrice de renommée internationale. L’incarnation même du professionnalisme, Myriam Dior a marqué même de son empreinte l’histoire du cinéma sénégalais et africain de par sa passion et son dévouement. Nous rendons un vibrant hommage à cette merveilleuse personne ». L’influenceur Makhfouss n’est pas resté en rade : « Que ton âme repose éternellement en paix. Condoléances émues à toute la famille du cinéma. Que Janatoul fi dawsi soit ta dernière demeure tata. »

Cheikh COKA