Marie Pierre Gueye : La femme du DG se lance dans le monde des affaires

Elle est à la fois une beauté, un model photo, une actrice, animatrice et femme d’affaires, Marie Pierre Gueye rêve désormais de devenir la reine du marché immobilier. Elle vient de lancer sa propre agence immobilière, de location de voitures et évènementiel nommée MP SERVICE.

On pourrait penser que nos peoples souffrent d’un manque de crédibilité à l’image de Marie Pierre Gueye dont le public a de sérieux doutes quant à son aptitude à devenir une femme d’affaires. Et pourtant, la femme du DG n’est pas novice dans l’univers du business, elle a le sens des affaires et veut faire preuve d’un certain talent dans le business.

Après quelques années sous les feux de la rampe, Marie Pierre Gueye qui s’est investi dans le business de l’immobilier, la location de voitures l’évènementiel et toute prestation de service, cherche à faire fructifier son capital autant qu’à participer à l’économie réelle et à faire aboutir des projets en lesquels elle croit. La bimbo sénégalaise est donc très tournée vers les affaires bien loin des paillettes et du strass.

La star des réseaux sociaux saluée pour son audace vestimentaire, a déjà démontré ses preuves d’entrepreneuse dans une agence immobilière. Avec sa nouvelle entreprise MP SERVICE, Parie Pierre Gueye compte donner un nouveau souffle dans l’immobilier, la location de voitures et prestations de service de qualité. Nous lui souhaitons bon vent !









Cheikh COKA