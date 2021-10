Nayanka Bell : Une Mamie mais toujours belle et sensuelle(Photos)

Au début beaucoup de gens l’ont insultée sur les réseaux sociaux soi-disant que Nayanka Bell n’est pas un bon coach aux auditions à l’aveugle lors de l’édition passée de The Voice Afrique francophone, à cause des talents sur qui elle se retournait. Certains l’ont traitée d’exhibitionniste à cause du choix de tes tenues et d’autres l’ont comparée à Charlotte Dipanda

Depuis les battles, Nayanka Bell as démontré qu’elle n’est pas allée à The Voice Afrique francophone pour coacher un talent déjà fin prêt, mais pour former les plus faibles et leur donner de la confiance.

Ce qu’on a remarqué c’est qu’elle a toujours trouvé les mots justes, réconfortants et encourageants pour les talents qui n’ont pas franchi le cap de chaque compétition et ça on vous tire mon chapeau. Même lors des répétitions on la voie se mettre à la tâche pour ces talents qu’elle prend comme ses enfants et petits-enfants. Il arrive parfois même qu’elle leur montre comment occuper la scène. Y’va-t-il un autre coach qui fait pareil ? En tout cas, pour cette saison on n’a pas encore vu.

Le weekend dernier Nayanka Bell a même parlé à la jeune candidate Evy de sa maman et son petit frère, une manière de l’encourager. De même, elle a demandé à Christian de chanter pour sa maman, pour les malades qui le suivent et il y a mis du sien. « Tu es gentille, on te connaît tous ici en CÔTE D’IVOIRE, les talents témoignent tous de ton amour maternel, de ton affection et ça c’est déjà très bon. Dieu te bénisse Mamita », Témoigne un fan de la star ivoirienne des années 90.

Aujourd’hui les mêmes personnes qui ont insulté Nayanka Bell sont entrain de la féliciter pour le travail qu’elle fait avec ses talents. Malheureusement dans le monde actuel les gens jugent beaucoup sur l’aspect physique, ils ne cherchent pas à savoir ce que vous avez dans le cœur, ils s’en aperçoivent lorsqu’ils commencent à en savoir plus sur vous mais trop tard le mal est déjà fait.

Ce que l’on sait, est que maman Nayanka n’est pas là pour les tromper. Sa seule victoire est de rendre ses candidats de vrais stars ou les mettre sur le chemin enfin qu’ils puissent avoir confiance en eux et prendre leur envol.

Cheikh Coka