AKATSUKI SN : LES DEMONS DU RAP GALSEN DEVOILENT LEUR ALBUM “P.A. UNUVERSAL”

L’album P.A. UNIVERSAL tant attendu du groupe de rap sénégalais Akasuki Sn est enfin dans les bacs depuis le vendredi 16 octobre 2021.

AKATSUKI SN est un groupe de rap composé de 4 membres : Taalla BTB, LMN Xél Niar, Xhalil et Sory L ’officier. Ils ont été repérés séparément par Neegurap Music Group. Le 30 octobre 2020, ces derniers font le buzz suite à une vidéo internet de leur son Weredi , relayée par des médias et artistes internationaux. Cette vidéo accumule actuellement plus d’un million de vues sur Youtube.

Le projet « P.A Universal » est un album de 15 titres qui a pour objectif de contribuer à la promotion de la création et de la production artistique à travers la musique rap. Il vient élargir la fanbase des artistes du collectif afin de maintenir leur évolution au sein du paysage hip-hop sénégalais & africain.Elle rentre aussi dans le cadre de la collaboration entre Neegurap & le label Universal Music Africa. Jour de sortie : Vendredi 15 octobre

Cette vidéo a été partagée par beaucoup de médias et de grosses pointures de la musique tels que NIX, DIP DOUNDOU GUIS, BOOBA, BLACK M, ADMIRAL T, DOSSEH et bien d’autres. Les médias internationaux qualifient déjà le groupe comme ambassadeur de la musique « Drill » made in Sénégal. En une semaine, « Weredi » s’est placé 3e sur Apple Music Sénégal et 1er sur Deezer Sénégal. Depuis deux semaines, Weredi est fortement streamé sur les autres plateformes comme Ziksen, Deedo, Audiomack et Spotify.

TALLA BTB

TALLA BTB, de son vrai nom Mouhamadou Seck est un jeune artiste rappeur issu des Parcelles Assainies. En 2013, il s’aventure dans le milieu du rap et crée avec les jeunes de son quartier un groupe de rap du nom de « ICE BURNING ». Le 30 décembre 2014, jour où il soufflait ses 18 bougies, il sort son premier single solo « BEEN TALLA BOUMAK » qui lui a valu le surnom de BTB. D’autres projets s’en suivent comme « NAVETANE » sorti en 2017, « BAE », « DOF CI YAW » et « A QUI LA FAUTE » sorti en 2018.

LMN XN

LMN XEL NIAR (LMN XN) de son vrai nom Lamine Ndoye est un rappeur sénégalais originaire de Guereo sur la petite cote. En 2001, il s’installe aux Parcelles Assainies. LMN débute sa carrière en 2016 avec des freestyles et des battles. Il remporte un certain nombre de trophées comme celui de DHHS (Double Hip Hop Service), WCS (Weurico Champion Service) pour ne citer que ceux-là. En 2019 il débute une série de freestyles du nom de « GNOR BA ROTT » dont deux sont déjà sortis.

XHALIL

XHALIL de son vrai nom Pape Ibrahima Fall est un rappeur parcelllois. Il débute sa carrière en 2017 et s’impose dans le Hip hop en participant à plusieurs cyphers comme DHHS (Double Hip Hop Service), WCS (Weurico Champion Service) et Cypher Chamber Music. Mais ce n’est qu’en fin 2019 qu’il sort une série de freestyles intitulé BARON. Deux de ses freestyles sont sortis.

SORY L’OFFICIER

SORY L’OFFICIER, de son vrai nom Ibrahima Sory Touré est un jeune rappeur parcellois. Il débute sa carrière en 2015. Du haut de ses 19 ans il participe à Galsen Challenge dont il restera finaliste, Hip Hop Feeling et PA Capital. Depuis 2018, il a sorti des sons comme « Modou Lo » « TRN » et le plus récent « Time is Money » et deux freestyles intitulés « Let’s get it »

