Kadia : Cette belle et charmante actrice sénégalaise

Nouvelle sur le paysage audiovisuel sénégalais, Kadia de la série Arrêt Mère Thiaba est devenue l’une des actrices les plus en vue du moment.

Kadia a gagné le cœur des sénégalais non seulement avec son visage d’ange qui ne laisse personne indifférent mais grâce à son talent d’actrice qui n’est pas à prouver. La charmante actrice ne cesse d’éblouir les internautes sur la toile de par sa beauté. Kadia est belle, calme et douce comme une patate, elle a fait rêver tant d’hommes de par son corps sublime, ce qui fait sa spécialité

Les nombreux téléspectateurs qui fantasmaient en regardant la charmante actrice sur le petit écran, peuvent détourner les yeux et aller voir ailleurs. Kadia n’est plus un cœur à prendre, elle s’est mariée la semaine dernière avec l’homme de sa vie. La belle actrice a dévoilé le visage de l’élu de son cœur. Vêtu d’un boubou blanc le nouvel homme fort de la jeune femme apparait tout sourire aux cotés de sa dulcinée.

Beauté angélique, déterminée et sure de ses choix de vie, Kadia ne lésine aucun moyen pour atteindre ses objectifs. Jeune, belle et pétillante, l’actrice de la série à succès Arrêt Mère Thiaba produite par Marodi est une beauté très active sur les réseaux sociaux. En tout cas son mariage ne fait pas le bonheur de certains épicuriens toujours à la conquête et à la recherche de chair fraiche.

Cheikh COKA