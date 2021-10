Diarra Sylla : Elle dévoile ses nouvelles lèvres pulpeuses (Photos)

Mame Diarra Sylla a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique pour avoir des lèvres aussi pulpeuses. Fière du résultat la chanteuse sénégalaise a partagé quelques photos sur Instagram.

Diarra Sylla n’en finit pas de faire parler d’elle. Mais cette fois ce n’est ni pour des selfies ou snaps pris dans des chambres d’hôtel, ni des shootings sexy et hot qu’elle a l’habitude de nous servir. Aujourd’hui, l’ex membre du groupe Now United a dévoilé les résultats de ce qu’on croirait à une chirurgie esthétique. En effet la jeune femme qui s’est lancée dans la mode est apparue avec des lèvres plus pulpeuses que jamais

Sur ces photos postées sur son compte Instagram, et en légende à laquelle elle mentionne « Imma let y’all caption dis…👀 », Mame Diarra Sylla prend la pose et semble assez fière du résultat. Likés plusieurs fois, ces clichés ont suscités de nombreux compliments de la part de ses admirateurs. On peut ainsi lire dans les commentaires : « T’es juste au top », « Charmante beauté », « Ça te va bien les lèvres », « Magnifiques photos », « Tu es belle Diarra ». L’ex candidate de Sen P’tit Gallé doit être contente ; ils semblent tous approuver le résultat

Si on l’a connue à travers le concours de chant Sen P’tit Gallé, puis le groupe international Now United avec lequel elle a fait le tour du monde lors tournées, Diarra Sylla est également présente sur les réseaux sociaux. La belle sénégalaise aime partager son quotidien avec ses abonnés, entre selfies, voyages, shooting et moments de détente.

Cheikh COKA