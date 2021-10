NADIA GUEYE : ELLE CROQUE LA VIE A PLEINE DENT

Elle est devenue l’une des femmes les plus sexy au Sénégal et qui hante le sommeil des hommes. Un peu réservée au début, Nadia a décidé maintenant de dévoiler sa nouvelle vie sur la toile ou elle aime poster des photos d’elle so sexy et explosives.

Nadia Gueye s’est marié avec Mounzir Niasse avant que leur union ne prenne malheureusement à terme quelques temps après.de nouveau au-devant de la scène, la ravissante femme a repris du poil de la bête affichant une mine radieuse et looks de jours heureux. Elle sait que son principal atout, c’est sa beauté et sa plastique de rêve qui d’ailleurs ne souffre d’aucune remise en cause.

Après avoir joué le rôle d’Absa dans koru Biddew, puis le clip de Youssou Ndour « YITE » dans de tenues légères, Nadia veut se concentrer sur sa carrière d’actrice, de top model et de vidéo girl. Malgré son divorce qui suscité tant de commentaires sur la toile, aujourd’hui force est de reconnaitre que la belle sénégalaise est une vraie bomba, capable de désarmer bien des hommes.

Alors que la jeune femme semble tourner définitivement la page en se réinventant une nouvelle vie de jet setteuse, Nadia Gueye en toute liberté, continue son bonhomme de chemin en s’affichant fièrement sur les réseaux sociaux. Avec un charme à revendre, la jeune maman est décidée à mener une vie entre deux avions. C’est-à-dire visiter beaucoup de pays et fréquenter les plus bels hôtels du monde. Histoire de rattraper le temps perdu.

Cheikh Coka