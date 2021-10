GRAND PANEL DE REFLEXION l’APR/ FRANCE A PARIS

Sous le haut patronage du Président de la République, Son Excellence Macky Sall et de la Première Dame, Madame Marieme Faye Sall, le panel de réflexion APR organise le 6 novembre 2021 en France une journée de rassemblement et de partage pour les militantes et militants de l’Alliance Pour la République section France pour la mise en valeur des réalisations du Président de la République au Sénégal et dans la diaspora.



C’est sous le parrainage de, Mamadou Talla dit Thious, ministre de l’Education nationale, Malick Gaye ministre conseiller en France, Moise Sarr, ministre chargé de la diaspora, Abdoulaye Mbodj, ministre conseiller à Paris, Amadou Diallo, Consul de Paris, Madame Awa Diop Mbacké vice consul de Paris et responsable des femmes de l’APR France ainsi que Amadou Tala Daff invitée d’honneur et coordinateur national de l’APR France, Demba Sow, député de la diaspora France, Ibrahima Sall député de la Cedeao, Lansana Koita, Emilie Bakhoum, directeur des bourses à Paris, Yakham Mbaye Directeur général Le Soleil, Aliou Ndao Fall coordinateur de la diaspora, qu’est organisé cette grande journée de rassemblement. Qui va servir de prétexte pour le panel de réflexion, d’instaurer l’entente cordiale entre militantes et militants de l’APR établis dans les différentes contrées de la France.



Selon Khady Thiam, membre de l’APR et coordinatrice du panel de réflexion APR France : « ce panel ne sera non seulement une grande journée de paix, mais aussi l’occasion de mobiliser et de sensibiliser tous les membres de l’APR France (surtout les frustrés) à faire bloc derrière le Président Macky Sall en vue d’une éclatante victoire lors des prochaines échéances locales ».



Il faut rappeler que la diaspora est une grande préoccupation dans la politique du président de la République. Depuis qu’il est à la tête du pays, il a développé un certain nombre de politique d’appuis à l’insertion pour les Sénégalais de l’extérieur. En 9 ans de gestion du pouvoir, force est de reconnaître que les réalisations du président Macky Sall pour la diaspora sont immenses.



Pour preuve, voici quelques réalisations parmi tant d’autres qui démontrent que le président de la République met au cœur de ses préoccupations la diaspora : Création de fonds pour le rapatriement de dépouilles de sénégalais décédé à l’étranger, l’aide aux malades nécessitant une intervention chirurgicale lourde, assistance consulaire et politique sociale permettant aux sénégalais de l’extérieur de bénéficier des logements, un quota de 30%, sur tout aménagement de terrains, au profit exclusif des émigrés. Plus de 3 000 femmes ont été accompagnées pour consolider ou démarrer une activité génératrice à travers le monde. Création d’un guichet unique spécialement dédié à la diaspora au niveau de l’APIX, sans oublier l’aide financière destinée aux Sénégalais de la diaspora dans le cadre de la Force Covid 19…

Cheikh Coka CAMARA