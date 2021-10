Koudedia Sora : Elle suit les traces de sa grande sœur Diaba Sora et s’affiche ultra canon (Photos)

La sœur cadette du clan Sora du Mali vient d’émoustiller tous ses followers sur Instagram en partageant des photos d’elle ultra sexy et canon sur les réseaux sociaux. Elle relève la barre haute !

C’est véritablement une obsession pour les sœurs Sora du Mali que de faire parler de chacun des membres de cette célèbre famille. Et pour cause, si on ne découvre pas les dessous de la vie des sœurs Kardashian du Mali dans leur téléréalité, c’est sur les réseaux sociaux qu’elles dévoilent leur intimité. Et la petite dernière de la famille Koudedia Sora en fait de même.

En effet la sœur cadette qui souhaite elle aussi se faire un nom et se frayer un chemin dans le showbiz, n’hésite pas à alimenter son compte Instagram, Facebook, TikTok dès qu’elle le peut. Elle pour même le vice à se la jouer bimbo sexy malgré son âge. En même temps, il faut dire qu’avec une grande sœur comme Diaba Sora, qui sait fait connaitre à travers la toile pour son postérieur époustouflant et ses courbes impeccables, elle a un sacré exemple devant elle.

La jolie malienne nous partage tout sur Instagram, jeune femme comblée, c’est simple tout le monde l’adore sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui la sublime Koudedia nous partage sa vie. Pas plus tard qu’hier, après avoir posté des photos d’elle après une séance de shooting, Koudedia n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’afficher so hot » sur la toile. Eh la sœurette des Sora aux courbes impeccables a dévoilé des photos d’elle moulée dans une combinaison et dans des postures les plus aguicheuses. Il y en a à dire, Koudedia suit parfaitement les traces de ses sœurs ainées. A votre avis, a-t-elle raison ?

Cheikh Coka