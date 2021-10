Cathy série Virginie : Prototype de la femme sénégalaise pour son teint et sa beauté

Mame Diarra Mbaye de son vrai nom est un personnage bien connu des réseaux sociaux et sa belle silhouette y est certainement pour beaucoup. L’actrice est le prototype de la femme sénégalaise de par son teint, sa beauté et sa classe

De jour en jour Diarra Mbaye, la belle actrice de la série Virginie, l’une des plus grandes influenceuses mode de la série actualise sa galerie photo sur ses comptes des réseaux sociaux captivant ainsi l’attention de ses followers. En effet la belle Cathy s’est de nouveau affichée sur la toile avec de nouvelles photos appréciées par ses admirateurs

Consciente de sa beauté, la jeune femme sait qu’elle a de belles formes et n’hésite pas à dévoiler fièrement sa silhouette de rêve. Cathy ne cesse de faire des victimes à chaque apparition sur le petit écran et suite à ses publications sur les réseaux sociaux. Artiste et actrice, elle ne pas inaperçue.

Elle s’est fait connaitre grâce au cinéma. Sa plastique et sa participation à Sen P’tit Gallé sur la TFM, ont beaucoup contribué à sa notoriété. Le moins qu’on puisse dire, est que Diarra passe beaucoup de temps à prendre soin de son physique. Cela semble payer puisque la jeune actrice est trop sollicitée par des marques pour faire des shootings

Ainsi la femme continue de se faire beaucoup d’abonnés sur les réseaux sociaux et elle dévoile de nombreuses photos d’elle. La starlette fait le buzz en s’affichant dans des tenues affriolantes, parfois osées et cela semble fonctionner dans sa carrière.

Cheikh Coka