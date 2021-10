Mbathio Ndiaye : Elle est une ravissante “Dieegg Mussor” (Photos)

Depuis qu’elle est devenue qu’elle s’est mariée l’ancienne danseuse devenue chanteuse semble tourner le dos aux tenues suggestives. Elle arbore plus souvent des habits sobres.

Mbathio Ndiaye a adopté un nouveau style d’habillement. Après avoir opté pour des tenues sexy, la chanteuse toujours aussi ravissante se dévoile maintenant plus souvent avec des tenues traditionnelles -modernes qu’elle porte naturellement avec classe et style

L’interprète de la chanson « Photo Ma » a encore frappé fort avec ses nouveaux « sagnsé » qui font fureur sur les réseaux sociaux. Comme d’habitude, la charmante dame aime impressionner de la plus belle des manières ses admirateurs notamment les sénégalaises avec ses tenues qui ne cessent d’en prendre modèle avec grand plaisir.

Autre temps, autre coutume ! Adepte des tenues torrides, Mbathio Ndiaye a fini par faire tourner des têtes. Que ce soit sur les scènes de spectacles que sur les réseaux sociaux, l’artiste devenue top model n’hésitait pas à s’afficher plus sexy que jamais. Décolleté affriolent, robes et jupes courtes, l’ancienne bimbo dévoilait ses atouts charme sur Instagram, Snap et affolait la toile.

Aujourd’hui avec le poids de l’âge et les effets du mariage, la native de Kounguel semble plus que jamais prendre du recul et tourner définitivement la page des tenues suggestives pour des tenues traditionnelles à la sénégalaise. Et cela semble lui réussir et lui ravir à merveille.

Cheikh Coka