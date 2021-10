Dj Boubs : Une source d’inspiration et une icône pour toute une génération

Dj Boubs célèbre son anniversaire ce 29 octobre. Animateur, présentateur, homme d’affaires et tête d’affiches de plusieurs émissions télévisées, il a plus d’une corde à son arc. Le nombre d’hommages en ligne témoigne de l’incroyable popularité dont le célèbre animateur jouit au Sénégal et dans le reste du monde.

Homme aux multiples casquettes, Boubacar Diallo de son vrai nom, l’animateur de radio et de télévision a rapidement su imposer son style, une griffe élégante et racée au point d’être devenu une référence incontournable. Car Dj Boubs n’est pas qu’un simple animateur ou un brillant homme d’affaires, il est également une source d’inspiration et une icône pour toute une génération.

L’animateur est un vrai polyglotte qui a travaillé dans plusieurs radios en passant par Walf à RFM, KING Fm ou il est devenu une valeur sure aux manettes de plusieurs émissions avant de lancer Iradio/Itv avec Alassane Samba Diop, Mahmoudou Ibra Kane… En dehors de pulaar et du wolof, Dj Boubs parle maitrise la langue de Molière et celle Shakespeare. Un talent pour les langues qui lui a d’ailleurs permis de devenir grand maitre de cérémonie

« Tout ce que tu peux faire dans la vie c’est être toi même Certains t’aimerons pour qui tu es La plupart t’aimeront pour les services que tu peux leur rendre d’autres ne t’aimeront pas il faut toujours croire en soi-même Courage espoir et confiance en soi sont les prémisses puissantes d’un fondement véhiculaire de la voie de la réussite » dixit l’animateur sur son compte Instagram

Sur les réseaux sociaux, les célébrités s’actives depuis ce matin pour souhaiter un excellent anniversaire à l’animateur. Toujours très proche de ses fans, Dj Boub’s n’hésite pas à les remercier un à un. Que peut-il bien lui rester à accomplir aujourd’hui ? nous avons l’agréable pressentiment que les prochaines années s’annoncent pleines de surprises.

Cheikh Coka