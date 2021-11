NEREZZA : La Sénégalaise Awa Thiam lance sa collection de Make Up.

A l’approche de Noel la sénégalaise a dévoilé une belle surprise en lançant sa propre collection de rouge à lèvres dans un restaurant chic de Dakar. Découvrez les teintes et le Packaging de ses nouveaux produits.

Notre compatriote Awa Thiam a décidé de créer sa propre marque de cosmétiques sénégalaises adaptées aux peaux noires, métissées et mates. Ce, après avoir noté une absence notoire dans la représentation des maquillages fabriqués en Italie où elle réside. Aussi, Awa propose-t-elle une gamme complète de maquillages produits avec des ingrédients naturels provenant d’Afrique, notamment le mythique beurre de Karité.

En plus d’être nourrissants, les gloss rendent les lèvres hydratées dans toutes les circonstances. Les prix sont abordables. Si vous voulez commander ces rouges-à-lèvres, rendez-vous sur le site d’e-commerce Free Paraben. Ne renfermant aucune substance nocive ou cancérigène, ce produit africain vient à son heure

Une collection de rouges-à-lèvres caractérisés par une longue tenue, aux propriétés anti-transfert et très confortables, est enrichie à l’huile de Jojoba pour un fini hydratant Riches en paillettes et poudre de perlées irisée aux propriétés dépulpantes grâce à l’acide hyaluronique qui hydrate tout en rechassant la couleur naturelle de vos lèvres.

« Je me suis amusée à créer des rouges à lèvres liquides, mats et nacrés. On va pouvoir les fusionner pour obtenir davantage de teintes uniques, en sus de sa bonne qualité. Il était essentiel, pour moi, que chacun puisse trouver la couleur qui correspond au mieux à sa personnalité. »

« Pour moi, rehausser et sublimer la beauté noire était important. Une fierté pour les origines m’a aussi amenée à créer ce produit. C’est pourquoi j’ai appelé le rouge-à-lèvres ÉTHIOPIE qui représente le lieu où l’Afrique a été consacrée berceau de l’Humanité. Le second est appelé GORÉE par son histoire qui a un lien avec la couleur noire. Sans parler de DAKAR qui représente la capitale de mon pays que je représente fièrement. VÉNÈRE NERE qui sublime la beauté noire envoûtante est à connaître pour mieux appréhender l’histoire de la beauté noire. »

« Me référant toujours à mes origines premières, j’ai appelé le gloss paillettes KHOMBOLE, ville où je suis née, mon Royaume d’enfance, qui m’a permis de me réaliser et d’avoir le courage de commencer à poser des pas osés et ambitieux sur la terre. NEREZZA veut grandir et marquer sa présence dans l’univers de l’esthétique, d’une empreinte indélébile, à travers une gamme complète qui arrivera sous peu. De belles surprises en perspective. » dixit Awa Thiam au sujet de son produit révolutionnaire. »

Cheikh Coka