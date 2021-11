Photos sexy, looks déjantés, style osé… les meilleurs clichés de Ngonish Caramel

Certainement son nom ne vous dit rien, mais Ngonish Caramel commence à faire parler d’elle et fait sensation sur la toile depuis plusieurs mois. Avec ses photos sexy, ses looks déjantés et un style osé, la belle sénégalaise veut casser internet.

C’est l’une des actrices qui ont réussi à se faire remarquer dans le milieu du showbiz sénégalais. La jeune femme a su s’imposer comme une des actrices de la série Mœurs les plus en vogue aussi bien grâce à son talent d’actrice que grâce à son image bien particulière. L’occasion de revenir sur les nombreux clichés qu’elle poste sur Instagram.

Comme sur le petit écran, à travers la série « Mœurs », celle qui se fait nommer Reine Mère mise tout sur l’excentricité, le bling-bling et son physique plus que jamais sulfureux. Sur Instagram, l’actrice joue de cette image de bimbo et n’hésite pas à dévoiler sa poitrine et son joli popotin bien moulés avec des tenues aguicheuses qui font tourner la tête à ses milliers d’abonnés

Cote provoc et photos olé-olé, sur les réseaux sociaux, Ngonish Caramel en connait un rayon. Beauté incontestée du paysage audiovisuel sénégalais, l’actrice fait parler d’elle par ses tenues toujours très suggestives. La jeune femme est très en phase avec sa génération et donc très active sur la toile. A l’image des célébrités sénégalaises en vogue, il est très rare que Ngonish Caramel passe une semaine sans poster sur instagram ou TikTok la moindre photo ou vidéo un peu sexy.

Il faut dire que Ngonish Caramel sait user de ses charmes et l’un d’eux et sa plastique de rêve qu’elle met en valeur sans avoir froid aux yeux. La belle sénégalaise continue sur le chemin de la provocation comme ses consœurs, Léna Gueye, Adja Diallo, Karina Tavarez. Et cela semble fonctionner puisqu’elle se fait plus d’abonnés. Peut-être aurions-nous droit encore à de nouveaux clichés d’elle sexy dans les semaines à venir. N’est-ce pas son but ?

Cheikh Coka