EN FRANCE, LE PANEL DE REFLEXION DE L’APR SONNE LA MOBILISATION SOUS LA DYNAMIQUE DE LA MARRAINE SOKHNA AWA DIOP MBACKÉ

Samedi dernier 6 novembre 2021, la Responsable des femmes de l’APR en France, Madame Awa Diop Mbacké était la marraine du Panel de réflexion initié par le mouvement des femmes republicaines France. Dans une salle comble, devant les militantes et militants de la majorité présidentielle, Madame Mbacké a exhorté ses camarades à se mobiliser derrière le Président Macky Sall pour défendre son bilan.

Sous les applaudissements nourris de l’assistance, elle a exhortee les militantes et les militants a l’unité et les a félicité pour leur engagement constant et leur détermination aux côtés du

Président de la République.

À ses côtés, le député de la diaspora, Demba Sow était présent pour soutenir sa sœur ainsi que Badou Sow, le coordinateur de la section des Mureaux Chef d’agence consulaire de Mantes la jolie et Yaya Ba cordinateur de la section de Limay. Le Panel de réflexion Apr france présidé par Mme Khady Thiam épaulée par toutes les militantes et militants a partagé cette soirée politique dans la plus grande Joie.