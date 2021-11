Fatou Lamine Lo: Miss Dakar devient Miss Sénégal 2021

Initialement prévue quelques semaines plus tôt, la cérémonie Miss Sénégal 2021 s’est finalement tenue le 13 novembre. Retransmis en direct sur 2STV, l’évènement s’est déroulé au Grand Théâtre Doudou Coumba Ndiaye Rose de Dakar. Un grand show du chanteur Pape Diouf a accouché d’une victoire de Fatou Lamine Lo, Miss Dakar comme reine de beauté.

Emue aux larmes avec la couronne sur la tête, la cérémonie s’est conclue de la plus belle des manières pour Fatou Lamine Lo, Miss Dakar sacrée Miss Sénégal 2021 qui n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction sur son compte Instagram. “C’est avec une très grande émotion et une joie immense que j’arbore aujourd’hui cette couronne de Miss Sénégal 2021. Merci à toutes celles et ceux, qui ont voté et qui ont cru en nous, qui nous ont adressé des messages de sympathie et d’encouragements pendant ces élections de Miss. Pour tout ce vous avez fait pour moi soyez sincèrement remercié.” a déclaré avec joie la Miss Sénégal 2021 quelques heures après son sacre.

Fatou Lamine Lo est accompagnée sur le podium par Gladys Mouna, Miss Saint-Louis, première dauphine et Sande Coumba, Miss Kaolack, deuxième dauphine. La nouvelle Miss qui succède ainsi à Alberta Diatta, Miss Sénégal 2019, représentera le Sénégal au concours Miss Afrique CEDEAO en 2022.

Belle et charmante, taille de guêpe et sénégalaise bon teint, la nouvelle reine incarne bien la beauté sénégalaise, de

surcroît la beauté africaine. ce n’est pas pour rien que la belle nymphe a retenu l’attention des membres du jury.

Cheikh Coka