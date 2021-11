Rayonnante, Marichou veut casser internet (Photos)

La célèbre actrice sénégalaise Marichou ne s’arrête plus. De plus en plus Rayonnante et sublime, la jeune femme ne cesse de briller de mille feux et affole la toile.

En effet de plus en plus active sur les réseaux sociaux, la belle actrice abonde la toile de magnifiques photos d’elle.

Pas plus tard qu’hier, Marichou qui se fait plus de fans a posté des photos époustouflantes sur son compte Instagram pour faire plaisir à son million d’abonnés. il s’agit des photos d’un shooting. sur ces dernières, on voit la jeune actrice vêtue d’une combinaison bleue mettant en valeur sa jolie silhouette.

Actrice principale de la série à succès “POD & MARICHOU”; la jeune femme s’est tournée vers les médias sociaux pour révéler qu’elle compte rester sublime et sensuelle d’où sa raison de faire de son mieux pour suivre les tendances de la mode en évolution rapide dans le monde. En éclaboussant des photos adorables et époustouflantes d’elle, Marichou veut casser tout bonnement internet dans un monde plein de tendance de la mode.

Cela vient confirmer une fois de plus une citation d’une célèbre célébrité qui soutient que votre beauté commence à se

manifester une fois que vous décidez d’être vous-même et de ne pas faire les choses pour plaire aux autres. Sacrée Marichou!

Cheikh Coka