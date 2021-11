Idrissa DIAKITE, le candit de la Coalition GOX YOU BESS pour la mairie de la commune de Bokiladji

Originaire du village de Fadiar au niveau de l’arrondissement d’Orkadiéré dans la région de Matam, Idrissa DIAKITE est le candidat de la Coalition GOX YOU BESS pour la mairie de la commune de Bokiladji.

Après des études supérieures en France et plusieurs années d’expériences professionnelles en qualité de Consultant / Chef de projet dans le secteur de l’informatique, Idrissa DIAKITE a décidé de sortir de son confort pour mettre en œuvre ses compétences au service de sa commune d’origine (Bokiladji).

« Il est temps que nos localités changent de visage. Je ne peux pas concevoir qu’en 2021, des femmes puissent perdre la vie pendant leur grossesse ou en donnant la vie parce qu’il y a un défaut de suivi médical, que des villages connaissent des problèmes d’accès à l’eau potable, que nos concitoyens rencontrent des difficultés pour l’établissement de certains documents administratifs de base (renouvellement d’un extrait de naissance, etc…), qu’aucun projet éducatif et professionnel ambitieux ne soit réfléchi à l’attention de nos jeunes.

Je tends la main à toutes les personnes de bonne volonté soucieux du bien être de l’humain et à tous les investisseurs et financeurs de projets de me rejoindre sur combat.

C’est ensemble que nous pouvons relever ce défi ! »

Contact

Mail: [email protected]

Tel.: 00337 68 67 44 94