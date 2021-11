Jahman tape encore plus fort avec un nouvel album “ABIYO”

Produit par le label Hoside Studio l’artiste Jahman a encore tapé plus fort avec son nouvel album ABIYO.

L’artiste chanteur Jahman X-press a présenté hier son nouvel Album Solo intitulé “ABIYO” disponible déjà dans toutes les plateformes de téléchargement. Un opus de 13 titres, très prometteur dans lequel l’artiste se met à cœur ouvert et rend hommage à sa tendre Grand-Mère Aby Gaye en mettant en avant d’autres thèmes de la société : l’amour, pauvreté et les violences faites aux femmes.

De manière générale son hommage est un magnifique opus à son image, empreint de poésie, de fantaisie et un grain de folie surréaliste.

Pour rappel c’est la fin d’un gros et beau projet d’un album bien préparé que, le jeune chanteur sénégalais le plus populaire de sa génération actuellement vient de mettre à la disposition de ses fans. 13 morceaux en duo avec une pléiade de grosses pointures de la scène musicale comme Dip dundou Guiss, Ashs the Best, Nix , Amira abed ect..



A.B Mané