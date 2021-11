Courbes voluptueuses, la jeune Aicha Koné sur le point devenir bimbo

Aicha Koné ne cesse d’affoler la toile avec son physique et les dernières photos postées sur son compte Instagram ne font que renforcer sa célébrité. Sur les clichés elle met en avant sa poitrine bombée et son derrière.

Aicha Koné de Sen P’tit Gallé a bien grandi. La jeune fille est devenue une vraie femme avec ses formes époustouflantes. La jeune chanteuse sénégalaise a du charme à revendre au point de devenir une bimbo. Belle et sexy, Aicha Koné en met plein la vue à ses admirateurs sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la pépite de la musique sénégalaise qui fait partie des All Stars Sen P’tit Gallé, se fraye un chemin et n’hésite pas à publier des photos d’elle mettant en valeur son joli balcon et son popotin.

Aicha a connu un incroyable succès grâce à sa participation au concours Sen P’tit Gallé en 2016. Aujourd’hui, la jeune femme ne cesse de se faire remarquer par ses incroyables formes et elle ne passe jamais inaperçue à chacune de ses apparitions médiatiques. Sur les réseaux sociaux, cette dernière est très suivie par ses fans et elle n’hésite pas à

dévoiler son physique de rêve.

La jeune pépite du showbiz sénégalais semble donc vouloir imiter l’une de ses plus plus grandes stars Viviane Chidid, la reine du Djolof Band. Fidèle à sa réputation, la jeune interprète aime provoquer et ne partage que des photos on ne plus sexy. Et lorsque sa poitrine n’est pas au centre de toutes les attentions, c’est son derrière qui fait jaser. En bref, la jeune chanteuse aux courbes voluptueuses sait faire monter la température malgré son jeune âge. et on en a eu la

preuve par mille fois.







Cheikh Coka