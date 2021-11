Ndeye Arame Touré brille de mille feux sur le petit écran

Ndeye Arame Touré brille de mille feux sur les plateaux de la 2Stv. Enrôlée par la première chaine privée du Sénégal juste après sa démission de TFM, la journaliste Ndeye Arame Touré est en train de devenir une figure de proue de la télévision du groupe Origine S.A.

Avec une fraicheur de voix et son sourire inoxydable, Ndeye Arame Touré est en train de prendre des galons sur la 2Stv au point de devenir la nouvelle présentatrice vedette de ladite chaine. Et son enthousiasme qui ne semble s’émousser continue d’enchanter les téléspectateurs avec des émissions qui lui sont confiées en dehors du journal télévisé de 20 heures.

Depuis ses débuts à la télévision, la belle sénégalaise est passée par quelques chaines en un temps record et continue encore d’éblouir nos écrans. Aussitôt débarquée chez El Hadj Ndiaye, on peut dire que Ndeye Arame Touré est entrée par la grande porte, en une ascension fulgurante. En plus d’être belle, talentueuse et intelligente, la présentatrice télé est aussi belle et sublime.

Pour rappel, Ndeye Arame Touré a un parcours de journaliste voyageuse. La nouvelle présentatrice de la 2Stv avait quitté la DTV ou elle s’est révélée au public avant de rejoindre l’organe du groupe Futurs Médias, il y a un peu plus d’un an. Au mois de janvier dernier, elle dépose sa démission pour convenance personnelle.

Cheikh Coka