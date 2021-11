Pape Djibril Fall, chroniqueur préféré des téléspectateurs Sénégalais

Journaliste et consultant en communication, spécialiste dans l’analyse de la vie politique et sociale, Pape Djibril Fall qui a une passion sans limite pour le développement du Sénégal et de l’Afrique est sans doute le chroniqueur préféré des Sénégalais

Si un programme télé détient un record d’audience, c’est en partie grâce au travail acharné d’un animateur et ses chroniqueurs. Dans chaque émission télévisée, les téléspectateurs regardent la personne mais également ses chroniqueurs. Et dans l’émission Jakaarlo très suivie par la communauté sénégalaise, Pape Djibril Fall est le chroniqueur le plus attendu.

Dans un mini sondage concocté par la rédaction de Senepeople, la personne qui arrive en tête c’est un homme. Et cette personne n’est autre que le jeune Pape Djibril Fall qui a dépassé tous ses collègues du petit écran chez les femmes comme chez les hommes. Il est donc le chroniqueur préféré des Sénégalais selon des personnes interrogées.

Si certains sont fascinés par l’intelligence ou le charisme du jeune journaliste de TFM, d’autres par sa façon de communiquer. Du coup, ce jeune professionnel du petit écran a donc la capacité de toucher en plein cœur des téléspectateurs lors de ses analyses sur des sujets relatifs à l’actualité.

Avec un parcours atypique, Pape Djibril Fall a réussi à séduire les téléspectateurs des moins de 30 ans, mais aussi ceux entre 30 à 60 ans voire 80 ans. Très posé, et discipliné, le jeune journaliste arrive à atteindre le sommet dans toutes les classes d’âges de téléspectateurs sondées.

Cheikh Coka