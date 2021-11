Coumba Babacar Ngom : De ses looks bimbo à son allure de businesswoman.

Devenue une star des réseaux sociaux, Coumba Babacar Ngom a réussi à s’imposer dans le showbiz sénégalais. Véritable businesswoman, la jeune femme a su profiter de son succès afin de se construire un petit empire financier (KFC Sénégal) avec le soutien incontestable de son père.

Être une fille d’un milliardaire n’est pas donné à n’importe qui. Être une beauté relève de la chance et laisser celle-ci s’exprimer est tout un art. Coumba la fille du milliardaire Babacar Ngom, puisque c’est d’elle qu’il s’agit est une beauté qui rayonne à l’image d’une rose au milieu d’un champ de fleur. Coumba Bababcar est bien l’une des filles les plus convoitées et continue de faire languir les hommes avec sa beauté fatale. En plus d’être attirante et charmante, la fille du milliardaire Babacar Ngom, patron de SEDIMA, a la tête bien faite car elle dirige sa propre entreprise qui marche fort bien.

Parce qu’elle est belle et attirante. Aussi parce qu’elle est une tête bien faite qui n’a rien à envier aux cracks. Mais surtout parce que Coumba Ngom représente un beau parti, la meilleure des cibles féminines pour son style de vie et ses entrées. En tout cas surveillée comme du lait sur le feu, la très charmante Coumba Babacar n’en fait qu’à sa tête et chacune de ses sorties publiques ou sur les médias sociaux laisse cours aux rumeurs les plus fous sur son compte Instagram. Tantôt estampillée copine d’un célèbre footballeur, tantôt mariée récemment et en vie de couple, les rumeurs s’amplifient sur le compte de la fille de l’un des milliardaires sénégalais évoluant dans le milieu industriel.

Coumba Babacar s’est fait connaitre, il y a quelques années, à travers ses vidéos drôles sur Instagram et sur YouTube sous le pseudonyme « Coumba fait des vidéos ». Aujourd’hui, elle est devenue une véritable businesswoman. La jeune fille qui a fait des études en management et communication d’entreprise en Europe, est revenue au Sénégal pour continuer la gestion de la première franchise sénégalaise de la marque de « Fast Food » américaine, KFC.





Cheikh COKA