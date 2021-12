Ayo Baldé : Un nouveau look pour une nouvelle vie

C’est une Ayo Baldé complètement métaphorisée que les internautes ont pu découvrir sur son compte Instagram. Cela n’impressionne guère certains qui lui reprochent de retoucher ses photos avant des les poster.

Changement de look pour Ayo Baldé ! Alors qu’on constatait une prise de poids il y a quelques années, l’ex épouse de Mounzir Niass réapparait plus mince que jamais sur les réseaux sociaux. La jeune femme très réputée sur la toile pour ses frasques, a tourné définitivement la page et adopte un nouveau style de vie. Depuis l’annonce de son divorce que la beauté incendiaire affiche sa nouvelle silhouette.

Et pour faire table rase sur son passé, Ayo Baldé a un nouveau look pour une nouvelle vie. En effet, c’est en mode working girl, qu’on la retrouve sur ses dernières publications. La belle sénégalaise sort le grand jeu avec des corsets au beau décolleté qui viennent ajouter une note sexy à ses tenues affriolantes.

Battante, femme forte, malgré cela, son évolution fait tiquer certains internautes. Ces derniers se montrent très sceptiques face à ce changement radical : « Par contre tu as retouché tes photos pourquoi ? T’es déjà très jolie naturellement », « c’est fou comment elle retouche beaucoup trop ses photos… » Et ce n’est pas la première fois que la jeune femme fait face à ceux l’accusant régulièrement de retoucher ses photos.

Mais pour d’autres Ayo Baldé est forcément passée sur le billard pour apparaitre aussi amincie. Heureusement pour lui remonter le moral, quelques admirateurs étaient prêts à lui distribuer des commentaires encourageants. « Magnifique continue d’avancer dans ta vie ne calcule surtout pas ses haineux. »

Cheikh Coka