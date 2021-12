VIJANA COLLECTIONS: une sénégalaise révolutionne les supports sonores jeunesse pour l’Afrique

Publireportage: VIJANA COLLECTIONS: c’est l’initiative de deux parents africains. L’idée part d’un constat : le manque criard de supports sonores jeunesse relatifs à la culture africaine. A chaque fois que nous souhaitions écouter les comptines qui ont bercé notre enfance avec nos enfants, la première solution c’était YouTube. Nous avons à ce moment commencé à travailler sur le projet de faire un livre sonore de comptines et berceuses africaines. C’était une évidence, nous étions légitimes et il fallait de l’action.Ce travail nous a pris pratiquement 3 ans, mais aujourd’hui le résultat est là.Nous vous proposons aujourd’hui le livre sonore BERCEUSES ET COMPTINES D’AFRIQUE avec autonomie de l’enfant qui se présente ainsi: 🤎10 comptines et berceuses africaines 🤎10 langues africaines différentes mises en avant 🤎La mention du pays de la comptine ou berceuse🤎la comptine ou berceuse écrite dans la langue d’origine et traduite en français et en anglais🤎10 puces pour activer la comptine ou berceuse avec une simple pression de l’enfant 🤎10 illustrations réalisées avec amour🤎10 cartes d’Afrique pour localiser chacun des 10 pays 🤎Un joli coffret cartonné qui emballe chaque livre 🤎une autonomie complète de l’enfant 🤎une certification CE de notre module audio

Aujourd’hui nous avons fait le travail. Nous comptons sur tout le monde pour porter haut ce produit et lui donner la place qu’il mérite.

Il est disponible en ligne, et nous expéditions partout dans le monde à partir de notre site : www.vijanacollections.com

Il est aussi disponible dans plusieurs villes :Paris, Lyon, Pau, Thurins, brignais, Craponne (bientôt Dakar et Abidjan)

