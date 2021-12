L’actrice Kiné de la série Virginie : Son plus beau sourire… Ou pas !

Il faut souffrir pour être belle. Si les célébrités n’ont pas toujours la vie facile, elles continuent d’afficher des sourires radieux à travers l’écran. Et la jeune actrice Kiné semble consciente que le plus beau des sourires est nécessaire pour être une star convoitée dans le paysage audiovisuel sénégalais.

Dans leurs rôles de stars du petit écran, les actrices souvent amenées à afficher leur plus beau sourire lors de leurs sorties publiques. Ce dernier se doit d’être parfait. Pour se faire, de nombreuses célébrités ont dû corriger leurs dents afin d’afficher une dentition « parfaite » selon les normes de la vie de star.

La vie de star et ses impitoyables lois de la beauté ! Pour être célèbre, il faut avoir le plus beau des sourires et la jeune actrice Kiné est consciente de cela. Sur son compte Instagram, la belle sénégalaise s’est aventurée dans ce challenge en affichant son beau sourire qui ne laisse personne indifférent. Et cela fait partie intégrante du métier : devoir sourire tout le temps aux photographes à l’occasion des grandes cérémonies. La petite Kiné de la série Virginie fait donc tout ce qu’elle peut pour afficher un sourire irréprochable, selon les normes de la beauté en vigueur dans l’industrie du cinéma.

Il faut noter qu’elles sont nombreuses, les célébrités à avoir dû passer du temps chez le dentiste afin de modifier leur dentition. Blanchiment, alignement, rehaussage, extraction, voire nouvelle dentition de A à Z. en tout cas les hommes ne seraient pas restés indifférents au charme de la jeune actrice sénégalaise qui continue d’apparaitre sur scène toujours aussi conquérante.

Cheikh Coka