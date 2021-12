Pape Cheikh Diallo : Ce que pensent vraiment les téléspectateurs de l’animateur

Tantôt coqueluche des téléspectateurs, tantôt personnalité la plus controversée des Sénégalais, Pape Cheikh Diallo est loin de faire l’unanimité au près du public. Régulièrement au cœur des polémiques, l’animateur phare de TFM réputé pour sa raillerie d’enfer et ses blagues potaches ne laisse personne indifférent… Pas même les célébrités sénégalaises.

Quand il s’agit de plaisanter, Pape Cheikh Diallo n’est jamais aux abonnés absents. Rien d’étonnant à ce que l’animateur déroule le tapis rouge de TFM à d’éminentes personnalités et célébrités du showbiz sénégalais. On peut dire que Pape Cheikh apporte, à sa manière, une pierre à l’édifice du divertissement et de la rigolade. Quand on fait ce métier depuis longtemps, cela fait du bien de sourire, juste à l’idée de faire une émission. Et c’est qui se passe quand on va chez Pape Cheikh Diallo.

Quand on pense à Pape Cheikh Diallo et à ses frasques, le mot « professionnel » n’est peut-être pas le premier qui vient à l’esprit. Pourtant c’est l’adjectif qu’à choisi qu’un de ses collègues pour le qualifier. A l’en croire, « il faut que Pape Cheikh continue à être lui-même et à faire d’excellentes émissions. Le divertissement incarné et produit par Pape Cheikh est extrêmement professionnel », a-t-il confié en faisant un pied de nez à toutes les critiques qui ont pu fuser dernièrement sur son confrère.

« Pape Cheikh Diallo a tout mon affection. Par certains côtés, il s’amuse vraiment et il n’est jamais méchant. Il ne se prend pas au sérieux et partage une joie de vivre.et je pense que ça a toujours été son but. Il a décidé d’être positif et de trouver ce qu’il a de salutaire à chacun », déclare un ex star de la télé qui en a profité pour revenir sur le cas Pape Cheikh Diallo.

Cheikh Coka