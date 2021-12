Communiqué de presse: Dakar Fashion Week 2021

Après des passages difficiles la vie reprend ses droits et le secteur de la mode n’est pas en reste, la création refleurit de plus belle. La Dakar Fashion Week a bien eu lieu en 2020 et cette année nous allons fêter fièrement notre 19ème anniversaire avec vous.

Adama Paris et son équipe ont tenu le cap au pic de la crise du COVID19 pour que la mode continue à exister sur notre continent. Cette nouvelle édition en 2021 est l’occasion parfaite pour révéler toute la créativité des designers qui n’ont pas pu s’exprimer comme ils le souhaitaient. Nous vous promettons des explosions de couleurs, des associations de matières surprenantes et des collections à couper le souffle pour célébrer le nouvel essor du secteur de la mode africaine et amorcer un tournant pour la Dakar Fashion mais nous en dévoilerons plus pour notre 20éme édition.

Après un show tourné vers la mode locale, la levée des restrictions concernant les voyages nous permet de vous offrir à nouveau un podium international cette année. Vous pourrez assister aux shows inédits de créateurs venus d’Afrique du Sud, du Mozambique, de Côte d’Ivoire ou encore d’Éthiopie. Le Sénégal sera bien sûr dignement représenté dans cette pléiade de talents.

La pression et les contraintes de l’année dernière nous ont poussés à trouver un lieu d’exception pour organiser un défilé qui a eu un grand retentissement. Cette année nous avons décidé de mieux exploiter ce site unique pour donner la pleine mesure de son côté grandiose. C’est une chance de disposer d’une forêt de baobabs géants comme théâtre pour donner libre cours aux mises en scène les plus abouties.

Les mesures barrières et les précautions nécessaires seront bien sûr de rigueur, car n’oublions pas que la crise du COVID 19 est toujours présente parmi nous. Nous accueillerons 200 convives VIP pour un superbe défilé et un cocktail sur place le samedi 18 décembre. Le lendemain vous pourrez assister à un Fashion Brunch au Pullman avec des nouvelles pépites qui feront la mode de demain.

Mesdames et Messieurs les journalistes en raison de la situation sanitaire, les places pour les médias seront également limitées. Toutes les demandes d’accréditation se feront par e-mail en avance (lettre de mission et/ou carte de presse) et elles seront remises lors de la conférence de presse. Par ailleurs, par média TV, presse écrite, le nombre d’accréditation est limité à deux.

La conférence de presse aura lieu le vendredi 17 Décembre à 15h au Pullman.

CONTACT : [email protected]