Happy Birthday… Esther Ndiaye alias Racky : La superbe actrice en clichés sexy

L’actrice Esther Ndiaye alias Racky (MDHM) lance les festivités liées à son anniversaire dans une magnifique robe. La belle et ravissante actrice sénégalaise a opté pour le noir et le blanc pour célébrer son anniversaire. Ses invités sont habillés en blanc, Esther Ndiaye s’affiche dans une magnifique robe noire.

La jolie actrice sénégalaise Esther Ndiaye nous a charmé pendant plusieurs apparitions en faisant la pluie et le beau temps sur le petit écran à travers la série à succès Maitresse d’un Homme Marié. Depuis, la jeune femme est devenue une star du cinéma confirmée et demandée. La belle sénégalaise au regard foudroyant et à la présence piquante s’est en effet rapidement imposée comme l’une des jeunes actrices sénégalaises à suivre de près.

Aujourd’hui, la pétillante actrice a célébré son anniversaire de la plus belle des manières. Révélée au cinéma dans la série MDHM, Racky (Esther Ndiaye de son vrai nom), a posté quelques clichés dans son Instagram annonçant à ses abonnés les temps forts de sa fête d’anniversaire. L’actrice qui est également connue pour sa passion pour la mode avait opté pour la sobriété en arborant une superbe robe noire. Débordante de glamour, la jeune femme semblait être de bonne humeur tout en souriant à l’objectif des photographes.

Que peut-il bien lui rester à accomplir aujourd’hui ? nous avons l’agréable pressentiment que les douze prochains mois s’annoncent pleins de surprises. Après tout, Esther Ndiaye n’est qu’une jeune femme ambitieuse qui a du talent et un charme à revendre. Joyeux anniversaire Racky !









Cheikh Coka