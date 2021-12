Aicha Koné : Poignant avec son nouveau clip « Secret Love »

Après son succès inédit dans Sen P’tit Gallé, Aicha Koné revient sur le devant de la scène musicale sénégalaise avec « Secret Love », un nouveau single aux lyrics forts et efficaces.

Ces temps qui passent, le label Prince Arts dirigée par l’infatigable Ngoné Ndour est en train de promouvoir ses pépites issues de l’émission à succès Sen P’tit Gallé. Après Mbegué, Moustapha, c’est autour de la jeune Aicha Koné de sortir un nouveau single. Disponible depuis hier soir, et à voir via le lien suivant, le clip fort de sens qui accompagne le morceau

Aicha Koné est une jeune chanteuse d’origine mauritanienne. Elle est arrivée à Dakar en 2012 et se présente au concours de chant Sen P’tit Gallé. Très vite, elle se fait remarquer et remporte l’édition de 2014 de Sen P’tit Gallé à l’âge de 10 ans. Son talent n’a pas fini de surprendre le public.

Aicha Koné fait partie du collectif Allstars et a participé à tous les singles et albums du groupe. La jeune chanteuse est en troisième année de formation CAP en stylisme. Cette artiste talentueuse chante en wolof, en maure, en français et en anglais. La belle Aicha est fan de Beyoncé et de Rihanna. Mais elle s’inspire surtout de Viviane Chidid, la reine du Djolof Band et du roi du Mbalax Youssou Ndour et lead vocal du Super Etoile.

Cheikh Coka