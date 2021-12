Dakar Fashion Week 2021 : Le premier défilé de la créatrice Dji Dieng fait sensation

Pour son tout premier défilé dakarois, la designer sénégalaise Dji Dieng a offert au public un show porté par une mode féminine à travers sa collection dans une salle comble lors de la 19e édition de Dakar Fashion Week.

Dji Dieng Design est l’un des noms à suivre lors des Fashion Week à venir. D’ailleurs le public ne s’y est pas trompé en se rendant en masse au défilé de jeunes créateurs qui s’est déroulé dimanche dernier dans un luxueux hôtel Pullman de Dakar. Et pour baptême de feu, Dji Dieng a séduit le public avec sa collection inspirée de son parcours de mannequin et top model international.

Teint noir, élancée, taille plume, Adji Dieng, plus connue sous le sobriquet de Dji Dieng, était un mannequin d’origine sénégalaise qui a défilé pour les plus grandes marques du monde. Elle a donc égayé de sa démarche chaloupée les plus prestigieuses rencontres internationales de mode durant 20 ans.

Dji Dieng défilait avec l’agence Elite. Elle fait beaucoup dans l’humanitaire, car est ambassadrice de l’Unesco dans les luttes pour l’amélioration des conditions de vie d’enfants en situation difficile au Sri Lanka, Monténégro, la lutte contre le cancer du sein en Allemagne…

Du haut de ses 187 centimètres, ses yeux en forme d’amende, ses jambes interminables qui s’allongent sur 123 centimètres ont fini de la classer parmi les privilégiés de la nature. En plus de tous ces atouts, l’ancien top model international jouit d’un beau teint noir d’ébène qui fait un contraste unique sur les tapis rouges. Delà, la belle sénégalaise nichée à Sicap Baobab depuis son retour au bercail, dégage dans ce milieu si glamour, un jeu plein de romance car reposant sur le noir et rouge qui rapprochent sa filiation avec Vénus, déesse de l’amour et de la beauté.







Cheikh Coka (Photos : Sassy)