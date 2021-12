Dieyna Baldé : La chanteuse prête à revenir en beauté

La chanteuse Dieyna Baldé s’affiche très radieuse en ce moment. Et semble bel et bien de retour au meilleur de sa forme. La jeune artiste a partagé sur Instagram de nouveaux clichés de son quotidien chargé. Les photos plaisent énormément à ses fans, et pour cause…

Sur un récent post Instagram, la jeune célébrité tombe le masque et sort de sa zone de confort face à aux milliers de personnes qui la suivent. Installée dans une voiture et sublimée par une lumière naturelle, l’interprète de « Dina Bakh » en profite pour se prendre en photo. Un cliché spontané, et qui plus est, dépourvu d’artifice et de filtre.

Rayonnante comme un rayon de soleil en milieu de journée, Dieyna Baldé s’affiche splendide avec des tenues qui mettent en valeurs sa plastique. La starlette est saisie en plein état de grâce après ses déboires avec la justice et semble plus heureuse que jamais. Envolés, les mois difficiles de l’année 2021.

Il faut dire que Dieyna Baldé va beaucoup mieux et a des raisons de se réjouir. « Là ou se trouve une volonté, il existe un chemin, Bonsoir », telle est la légende laissée par la jeune artiste koldoise accompagnée de très beaux clichés sur son compte Instagram. Après une période sombre il y a quelques mois en arrière, la pépite du showbiz sénégalais semble prête à revenir et terminer l’année en beauté pour le plus grand plaisir de ses fans.

Des photos qui font réagir sa communauté : « Ouffff ma très chère machallah, Dina bakh déh inchallah », « Je vous estime beaucoup Dieyna mais bon courage », «

Bb tu et vraiment ravissante », « Pardonnez tout le monde et continue ta vie ces pas l’appel de explique le passer ma fille bonne chance », « Trop belle machaala nigay wakhè rekkk kholll bou rafete gua yorr fonce inchaala tu ira loin topal sa geum geumm rekk bayii lepp si lokho souñiou borom mom rekk mola meune jugè mais paa doumou adama boul falé kene jdtrr »

Cheikh Coka