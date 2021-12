Les Maabo fêtent leur 6 ans de mariage

C’est sans doute le couple le plus iconique de l’industrie musicale sénégalaise. Ce mercredi 22 décembre 2021, les époux Guissé, Abdoul alias No Face Undercova (NFU) et Mia célèbrent leur sixième anniversaire de mariage.

Sorte de Amadou et Myriam des temps modernes, Nfu et Mia forment l’un des couples les plus célèbres du monde de la musique sénégalaise. Ensemble depuis plus de 6 ans, les deux artistes chanteurs fascinent et déchainent les passions. Alors que les deux tourtereaux se sont mariés en 2015, Nfu et Mia fondent le groupe Maabo. Le duo chante dans un style proche d’afrobeat.

Maabo sort le titre « Reine xol » en 2015. Deux ans après, c’est-à-dire en 2017, le tube « Yako Waral », confirme leur romance. Depuis qu’ils se sont révélés au grand public à travers cette chanson, le mythe est né. Mia et NFU enchaînent les collaborations musicales et les apparitions glamour dans les vidéo-clips et les spectacles son et lumières. Malgré les aléas de la musique, le couple résiste et devient rapidement le duo le plus solide du showbiz sénégalais.

Adulés par des milliers de fans et amoureux de leur musique, Mia et NFU Guissé ont tout pour être heureux. Mais c’est en 2017 que leur bonheur a atteint son paroxysme en accueillant leur premier enfant.

« Reine xol », « Yako Waral », « Daan doolé », « Hello » … on ne compte plus leurs duos. Alors pour fêter leur mariage et célébrer leur passion commune pour la musique, le couple compte faire une grande surprise pour le plus grand bonheur de leur communauté. Et ce sixième anniversaire de mariage annonçait la préparation d’une nouvelle chanson en duo ? leurs fans n’ont plus à croiser leurs doigts. Joyeux anniversaire les Guissé Maabo !

Cheikh Coka