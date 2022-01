Neega Mass annonce la sortie de son prochain album intitulé ” Ba N’tu Yalla”

le 10 Février 2022, l’artiste panafricain sortira son 4ème album sur le marché international.

A propos de Ba’NTU- ce titre a une double signification “Petits bois de Dieu” en Wolof ou tribus bantu.

Cet album a une Dimension panafricaine dans la continuité de son combat. Neega Mass alias l’enfant du Nil, chante l’Afrique berceau de l’humanité des différentes tribus et civilisations. “Nous voyageons et empruntons les rythmes issus des grands empires de la zone du Sahara touareg et Mandingues…” dixit

Concernant les instruments de musique, l’artiste utilise la kora, le xalam, le sabar, la flute peulh, le kamala Ngoni et les lekett.

Vous serez bien servis…