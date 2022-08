Bayern Munich, Mané sacré meilleur joueur africain de l’année

Sadio Mané désigné meilleur footballeur africain de l’année. Le nouvel attaquant du Bayern Munich a surmonté la concurrence de Mohamed Salah et d’Edouard Mendy pour remporter le prestigieux prix pour la deuxième fois de sa carrière.

L’attaquant de 30 ans était l’un des favoris pour cette reconnaissance, qui est également le résultat de la victoire de “son” Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations en février.

“Je suis vraiment honoré et très heureux de recevoir cet honneur ce soir”, a déclaré Mané. “Je dédie ce trophée à la jeunesse de mon pays. Mané a quitté le Bayern Munich pour quelques jours afin de se rendre des États-Unis à Rabat, la capitale marocaine, où la cérémonie de remise des prix a eu lieu jeudi soir “.

“Sadio mérite absolument d’être nommé joueur africain de l’année pour la deuxième fois”, a souligné Oliver Kahn, directeur général du Bayern Munich, avant la cérémonie. Il est l’une des meilleures vedettes du monde depuis plusieurs années et est un excellent ambassadeur pour son pays et notre sport, pas seulement en raison de ses performances. Nous tous, au Bayern, nous croisons les doigts pour que Sadio obtienne ce prix”.

Malgré le départ de Lewandowski et Rudiger, avec les arrivées de Mané et De Ligt, le Bayern se présentera dans les blocs de départ comme l’équipe à battre en Bundesliga, comme le confirment les cotes proposées par les bookmakers experts en football international. La classe de Mané et la solidité de De Ligt permettront au Bayern de maintenir le niveau exceptionnel de l’effectif qui est une réalité dans le football européen depuis des décennies.

La seule inconnue reste l’adaptation du phénomène sénégalais au football et à la vie en Allemagne, mais au vu de son expérience en Angleterre dans une ville hostile comme Liverpool, il ne fait aucun doute que tout ira pour le mieux à Munich.