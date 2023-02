Ndeye Ndiaye : l’aînée d’une modeste famille, a gravi les échelons pour en arriver à ce stade

« c’est pour mes parents que je travaille, je veux tout leur offrir…» : l’actrice Ndeye Penda Ndiaye plus connu sous le nom de Ndeye Ndiaye, s’ouvre à ses fans, par le biais de Mame Coumba. Elle raconte son parcours dans le milieu cinématographique, après avoir arrêter ses études au cycle moyen, pour poursuivre sa passion ( le cinéma) .

Qui est Ndeye Penda Ndiaye ; d’où est né son amour pour le Cinéma ?

« je suis originaire de Thies et plus précisément de Grand Thies. Issu d’une famille assez modeste dont je suis l’ainée, j’étais obligé de travailler durant les grandes vacances, en tant que femme de ménage, pour nous assurer à moi et à mes petites sœurs, l’inscription et les fournitures , à la rentrée scolaire , vu que nos parents n’avait pas les moyens.



J’étais très brillante à l’école. Mais arrivé en classe de 6eme , j’assistais à des séances de répétitions théâtrales à l’école : de là , est naît mon amour pour le cinéma. Ce qui m’a poussé à abandonner mes études après mon échec au BEFEM…» .

Quel est le parcours de Ndeye Ndiaye dans le milieu théâtral ?

« J’allais faire des séances de répétitions à l’insu de mon père, qui n’était pas d’accord que je devienne actrice .car pour lui , le théâtre n’était pas plus important que les études ,que j’avais abandonner. Quant à ma mère, elle m’a toujours soutenu , elle a toujours cru en moi et en mes capacités.

Lorsque je jouais dans une pièce théâtrale, même si on ne payait pas beaucoup, je partageais le peu que j’avais avec ma famille, car c’est pour elle que je travaille.



Mon premier rôle était un rôle de figurant, mais c’est la série“ Mbétél ” qui a lancé ma carrière…» .

Qu’est-ce qui a fait le succès de Ndeye Ndiaye ?

« J’ai toujours cru en moi ; j’ai toujours su que j’allais un jour briller. Car j’aime ce que je fais et je me donne toujours à fond. Mon plus grand secret es la modestie, c’est pourquoi on m’appelle “ Yaye Fall bi ” .

Je ne vis pas une vie de Star car pour moi l’important , est de poursuivre ma passion et gagner ma vie dignement…» .

Ndeye Ndiaye termine son entretien par une promesse à ses Fans.

Source : Astou Diop