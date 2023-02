De la déception , à la gloire : Duggy TEE, devient le responsable de toute une famille, après le décès de son père.

« Mon enfance était quand même assez aisée, car mon père était un aviateur, et ma mère , commerçante. Du coup, j’ai été à l’abri de plusieurs difficultés, jusqu’au jour où tout a basculé : la date de décès de mon Papa…» : explique l’éminent chanteur sénégalais, Déguéti, au micro de Mame Coumba.

Il raconte son parcours assez difficile, à ceux qui l’ignorent.

Qui est Déguéti ; d’où est né son amour pour la musique ?

« Je suis né à Liberté 5 et j’ai grandi à Liberté 6 . J’ai eu une enfance paisible, car mes parents nous avait mis à l’abri de tout, je peux dire. Je suis suis l’aîné d’une famille de 6 enfants, c’est pourquoi après le décès de mon père, j’ai senti quelques choses de fort. Je m’étais mis dans la tête que je devais réussir pour ma mère et pour mes frères et sœurs.

Quant à l’amour que j’ai pour la musique, ça a toujours été là. Mais c’est surtout mon papa qui a fait naître ce sentiment en moi. Car il côtoyait plusieurs musiciens comme Ndiaga Mbaye, Baba Mal…

La création de mon groupe avec Awadi est venu naturellement. On a uni nos forces pour être la voix des sans voix. C’était très dur au début, car les gens ne croyaient pas en nous et en notre style de musique qui est le “ Rap ” . Mais c’est la confiance qu’on avait en nous, qui nous a emmené à ce stade…» .

Pourquoi Déguéti a marqué une longue pause sur sa carrière musicale, à un moment donné ?

« Car J’ai eu beaucoup de difficultés. J’ai été très déçu par beaucoup de personnes. Et j’ai

également vu , la méchanceté qu’une personne peut dégager.

Il existe des gens bons, mais il en existe des mauvais également.

J’ai vécu l’injustice à tel point que, ma mère disait : pourquoi à chaque fois que mon fils fait quelque chose de bien pour quelqu’un, on lui rend jamais la monnaie de sa pièce .

C’est à partir de ce moment, que j’ai décidé de rendre un hommage à ma mère, à travers ma chanson “ Wadjour ” .

Elle a toujours été la pour moi, ma Mère. Elle ne m’a jamais abandonner. Elle a toujours veillé à ce que je puisse avoir tout ce que je veux, depuis le décès de mon Père…» .

As tu des regrets dans ta carrière musicale ?

« Non ! Je n’ai aucun regret. Car j’ai beaucoup appris , à travers le parcours que j’ai eu dans la musique, à travers les difficultés que j’ai eu à surmonter, mais surtout à travers les grands du Hip Hop que j’ai eu à côtoyer…» .

Duggy TEE fini son entretien en lançant un message fort, aux dirigeants sénégalais, concernant le domaine de l’éducation nationale.