Fadima DIA, ex-arbitre international: Une pionnière ambitieuse

Toujours dans la dynamique de satisfaire ses fidèles internautes, SENEFSPORTS vous propose la première interview de l’émission « LA CAUSERIE », Il accueille Madame Fadouma DIA, Ancienne arbitre international de football.

Journée Internationale des Droits des Femmes oblige, Fadouma DIA la dame au palmarès qui force le respect et l’admiration (+ de 100 matchs arbitrés en ligue 1 du championnat sénégalais de football pro et crise sur le gâteau la première finale du championnat professionnel en 2009 s’explique aisément sur cette journée dédiée aux femmes.

Selon la dame, la femme doit être célébrée tous les jours au vue de la centralité des rôles qu’elle joue au sein de la cellule familiale en particulier et de la société en général. En effet, la femme est fille, mère, grand-mère, grande-soeur, petite-soeur, épouse, soutien, conseillère, éducatrice, confidente, etc… Et Fadouma d’ajouter que cette journée devrait servir à rappeler aux uns et aux autres le rôle, ô combien important, que joue la femme au sein de la société. Elle en donne pour preuve, sans citer de nom, toutes ces femmes pionnières dans leurs domaines de compétences respectifs qui ont fait mieux que les hommes.

Egalité hommes et femmes

L’ancienne arbitre internationale refuse d’entrer dans ce débat. Celle qui déclare avoir commencé à arbitrer des matches de football dès l’âge de 17 ans, tout en dévorant des magazines dédiés au foot tel que “ONZE“, estime avoir toujours été respectée en tant qu’arbitre et a été bien accueilli malgré ce milieu dominé par les hommes qui en faisaient leur chasse-gardée.

Puisque tous les arbitres suivent la même formation, tous doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour pouvoir et/ou prétendre avoir la confiance de la Commission Centrale des Arbitres (CCA) , instance suprême qui gère tous les arbitres du Sénégal. Fadima affirme que cette confiance que lui a accordée la CCA en lui confiant l’arbitrage de la première finale de la Ligue pro a été pour elle une source de motivation complémentaire pour alle de l’avant et relever les défis à venir.

Quid de la relève?

L’invitée du jour ne croit pas être l’arbre qui cache la forêt, elle en veut pour preuve les différentes formations dont bénéficient ses cadettes dans le métier, d’ailleurs on a noté la présence d’un trio arbitral sénégalais lors de la CAN U20. Mieux, il y a actuellement près de 300 arbitres filles dans le circuit qui suivent des formations financées par la FIFA en relation avec la fédération sénégalaise de football.

En ce qui concerne l’égalité hommes/femme, Fadima DIA estime que ce n’est pas un débat car c’est à chacun de prendre ses repaires et de saisir sa chance afin de mériter la confiance des responsables. En ce qui la concerne, elle a toujours été respectée en tant que femme arbitre; ce qui explique d’ailleurs sa nommination pour arbitrer la première finale de ligue pro et de grandes finales du mouvement navétane notamment les rencontres d’équipes phares telles que Khandalu, Kussum ou Niary Taly. Elle explique par ailleurs son calme olympien du fait qu’elle ne se met jamais de pression, chez elle le leitmotiv c’est “zéro stress”. D’aulleurs son match référence est celui qui a opposé Kussum à Castel où elle a été applaudie et félicitée à la fin de la rencontre.

Depuis lors elle a eu à officier lors des grandes affiches et on lui a donné plusireurs sobriquets tels que : “La Collina femme” (en référence à l’arbitre Italien Pierluigi Collina, né le 13 février 1960 à Bologne en Italie, est un arbitre international italien de football. Considéré comme le meilleur arbitre de football au monde, Collina connaît une forte médiatisation jusqu’à sa retraite sportive en août 2005. Il est par ailleurs conseiller financier), ou encore “La reine du sifflet”.

Fadima, très sereine raconte le seul match qui a failli dégénérer à cause des pratiques mystiques et elle a décidé, pour le bonheur de tous, de changer les camps où devaient se tenir la séance des tirs au but.

L’autre match référence et celui qui a opposé le Casa Sport à la Linguère de Saint-Louis où la dame a, tenez-vous bien, reçu les félicitations de Feu Jules François Bocandé, de l’entraîneur du Casa

Sports Demba Ramassa NDIAYE et d’Amara Traoré, coach de la Linguère.

Regrets au cours de sa carrière?

Selon Fadima, en toute chose il y a des hauts et des bas, c’est pourquoi elle a pris le parti de toujours positiver et n’éprouve par conséquent aucun regret car le foot reste et demeure une passion pour elle, Ce qui a fait qu’elle a persévéré malgré l’opposition de sa mère dans un premier temps.

L’ex arbitre international, après 12 ans de bons et loyaux services rendus au sport sénégalais s’est, reconvertie dans l’instruction, Elle en effet, instructrice confirmée pour la jeune génération de futures arbitres au Sénégal.

En dehors du sport, elle s’active beaucoup dans le social surtout en période du Ramadan et lors de la pandémie de la COVid – 19.

Pour terminer, celle qui dit avoir des ambitions politiques pour sa ville natale (Tambacounda)suit des cours en Sciences Po car elle déclare s’intéresser à la diplomatie et aux relations internationales. Elle est aussi la marraine du tournoi des “quatre grands” de Tambacounda ceci dans le cadre de l’accompagnement de la jeunesse de son terroir.

L’important projet qu’elle mène de concert avec Mamadou SAKHO, l’ancien international du foot français, origninaire de Tambacounda concerne la création d’une académie de football à l’image de l’Institut Jambaar de Saly et de Génération Foot sise à Birane Dény Ndao, pour ne citer que ceux-là. Mais pour l’instant la priorité est à la construction d’un orphelinat pour venir en aide aux enfants.

Une très noble initiative !

Que pensez-vous de cette grande dame? Vos avis nous intéressent en commentaire, n’hésitez pas.