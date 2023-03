Henné time et ses dérives collatérales : où va la société sénégalaise?

Henné time: Il s’agit d’une forme d’enterrement de vie de jeune fille dans lequel le chant et la danse tiennent un grand rôle. C’est l’occasion pour la future mariée de se réunir avec ses proches, sa famille et ses amis (Source internet – Ndlr). A noter que cette pratique trouve ses origines en Orient.

Votre émission “Tendance” sur senepeople plus reçoit dans cet épisode quatre intervenants avec à la baguette la charmante et talentueuse animatrice Zeynab Bint Samba en duo avec Eva Bint Issa.

Pour traiter de thématiques sociétales, la présentatrice a fait appel à des hommes et femmes du sérail, qu’ils soient consultants, chroniqueurs, etc.. Ils vont, grâce à leurs connaissances et expériences de la vie partager avec les internautes leurs vécus respectifs, leurs visions du monde et leurs convictions.

Weuz l’ambassadeur, consultant, Bathie Drizzy, Am Collé, actrice et présentatrice et Modou Gueye, bijoutier vont échanger sur ce que la clameur populaire déisgne par “henné time” sujet d’actualité qui parle, entres autres, des dépenses faramineuses lors de certaines cérémonies familiales (mariages, baptêmes…), au cours desquels le paraître et l’être semblent prendre le dessus sur la retenue et la raison, bref tout excès semble y être permis et approuvé par la société dans sa globalité.

Henné time: Quand l’exhibitionnisme entache une pratique culturelle, une tradition pervertie

Comme il fallait s’y attendre les avis sont partagés, selon Weuz beaucoup de valeurs ont été dévoyées car les gens songent plus au paraître qu’aux leçons de vie que l’on devrait par exemple inculquer aux jeunes mariés. La préoccupation majeure pour ne pas dire la priorité c’est le décorateur henné, la bâche, la décoration, les joueurs de bongos, les petits pagnes à exhiber… Weuz préconise comme solution de décréter une couvre-feu trois à quatre fois par mois pour qu’il y ait plus moins de folklore et incite les jeunes à prendre femme sans spectacle. Pas sûr qu’il ait des adeptes notre cher chroniqueur.

Weuz

Henné time : Exhibitions sexuelles sataniques favorisées par les NTIC

Exhibitions à caractère sexuelle

Bathie Drizzy semble approuver Weuz car il estime que si les jeunes tardent à se marier c’est un peu à cause des dépenses faramineuses qu’occasionnent les cérémonies liées ces évènements (location bâches, frais de photographes, dot, habillement, coiffure, etc…).

Des tenues inappropriées

Il pointe aussi du doigt l’influence négative des réseaux sociaux et de certaines célébrités qui influent négativement le comportement, le port vestimentaire et les prises de décision de cette jeunesse très influençable.

Bathie Drizzly

Amy Collé balaie d’un revers de main les arguments avancés par Weuz et Bathie Drizzy, selon elle le henné time ne saurait constituer un frein au mariage elle en veut pour preuve la foultitude de mariages célébrés tous les jours. De plus elle semble approuvé les sommes faramineuses données en guise de dot puisque , argumente-t-elle, chacun doit vivre avec les moyens du bord et ses propres capacités financières. Le mariage n’est donc pas une question de moyen mais une affaire où les responsabilités entre les deux époux sont engagées, ils doivent s’accepter tels qu’ils sont avec les moyens dont ils disposent.

Amy Collé

Modou Gueye, le quatrième intervenant est catégorique: “le poison de l’homme c’est la femme, le poison de la femme c’est l’argent”, il enfonce le clou : “celui qui veut dépenser des milliards pour son mariage est libre de le faire” l’essentiel c’est de ne pas les regretter après. C’est pourquoi le préconise que tout ce que l’homme doit faire pour sa femme, qu’il le fasse dans la discrétion, dans l’intimité du foyer conjugal sans forme d’exhibitionnisme aucune!

Modou GUEYE

De nos jours, pour certains le mariage n’est plus donc un projet de vie commune qui doit être sous-tendu par l’amour réciproque que se vouent deux personnes mais un moment d’exhibitionnisme dont la propagande est facilité par la multiplicité des réseaux sociaux à l’accès facile et généralisé. La conséquence est sans appel: tromperies, trahisons, mensonges d’où la fréquence effrénée et infernal des divorces parce que tout simplement tout a été faussé dès le départ.

Les cérémonies familiales telles que les baptêmes sont aussi pointées du doigt à cause des pratiques inappropriées qui y ont lieu et qui ont pour noms exhibitionnisme, dépenses inutiles dans une préoccupation de mimétisme dérisoire, inutile et mal placé des, la voisine ou de certaines célébrités. Ce qui explique d’ailleurs le taux de divorce exponentiel.

Ces pratiques malsaines ne sont malheureusement pas le lot des cérémonies de mariages mais commencent à empiéter sur les cérémonies funéraires. En effet, la tendance va dans le sens de montrer sa richesse lors des décès où des boeufs, de moutons, des chèvres sont abattus en guise de sacrifice mais qui tourne la plupart du temps au “voyez-moi”.

La nécessité de contextualiser les comportements s’impose dès lors à toute société si l’on veut améliorer notre commun désir de vie commune. Les réalités actuelles commandent de nouvelles approches dans le management de la vie quotidienne et pour reprendre le célèbre chanteur Babz Maal disons simplement “société nouvelle, génération nouvelle; génération nouvelle mentalité nouvelle”.

Cette nécisssité d’adaptation aux nouvelles réalités s’impose pour toute société qui se veut aller de l’avant dans le bon sens afin de ne pas rater le train de l’histoire.

Voilà chers fidèles amis internautes la moralité de cette vidéo qui nous incite à nous départir de certains comportements inappropriés, désuets et retardataires.

Bref, il s’agit là d’un épisode de votre émission “TENDANCE” riche en enseignements avec des invités et des animatrices très inspirés maîtrisant leur sujet. Mention spéciale à Modou Guèye pour sa pertinence et ses interventions ciblées.

Qu’en pensez-vous?